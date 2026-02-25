Власти КБР продают комплекс с гаражами и кузницей за 105 млн рублей

Власти Кабардино-Балкарии выставили на торги сельскохозяйственный комплекс в Нальчике площадью более 1,5 тыс. кв. м за 105,8 млн руб. Организатор аукциона — ГУОПСХП КБР «Декоративные культуры». Информация о продаже опубликована на портале ГИС «Торги».

Имущество находится в собственности субъекта РФ. Лот включает кузню площадью 57,7 кв. м и четыре гаража общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице Ковтуненко. В состав лота входят три гаража площадью от 246 до 565 кв. м и гараж-навес для тракторной техники площадью 385 кв. м.

Шаг торгов установлен в размере 5,3 млн руб. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 21,2 млн руб.

Здания продаются без земельного участка (9,3 тыс. кв. м). После оформления права собственности на строения новый владелец заключит договор аренды земли.

Подача заявок на участие в торгах продлится до 24 марта. Аукцион состоится 27 марта на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП».

Тат Гаспарян