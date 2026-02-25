Семью экс-депутата выселяют из «Марриотта»

“Ъ” стали известны основания, по которым Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева стоимостью свыше 11 млрд руб. Как установил надзор, став народным избранником, он не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников, в частности за бесценок скупив 413 га земли в Краснодаре, выделенных под жилищное строительство. Средства от реализации участков ответчик вложил в крупные девелоперские проекты, в том числе в строительство «Немецкой деревни» и пятизвездной гостиницы Marriott в Краснодаре, а также в банковскую сферу.

Иск к Ризвангаджи Исаеву, занимавшему в 2007–2011 годах пост депутата Госдумы пятого созыва, а также восьми его родственникам — нынешней жене Патимат Якубовой, бывшей супруге Ольге Исаевой, сыновьям Денису, Тэко и Эльдару Исаевым, дочери Софии Исаевой, жене одного из сыновей Юлии Варзар и сестре экс-депутата Гюльжаган Исаевой — подан в Ленинский районный суд Краснодара.

В нем говорится, что до занятия госдолжности господин Исаев владел коммерческими организациями и вел в Краснодарском крае и Дагестане предпринимательскую деятельность в сферах строительства и коммунального хозяйства вместе с братом — Шамилем Исаевым. Последний с 2015 по 2018 год занимал пост вице-премьера правительства Дагестана и впоследствии был осужден за мошенничество с бюджетными денежными средствами, а также организацию заказного убийства на 16 лет, от отбытия которых, впрочем, был освобожден благодаря участию в СВО.

Как утверждает надзор, став в декабре 2007 года депутатом и войдя в состав думского комитета по строительству и земельным отношениям, Ризвангаджи Исаев не прекратил занятие бизнесом, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных с ним лиц».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что, «получив неограниченный доступ к служебной информации по направлениям профильного комитета» и «возможность взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти», ответчик использовал публично значимый статус для облегчения завладения в Краснодаре государственными землями, а также объектами муниципальной собственности.

Так, по сведениям прокуратуры, в 2010 году подконтрольное господину Исаеву ООО «Статус», имитируя участие в торгах, вначале выиграло аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земель в Краснодаре для их «освоения в целях жилищного строительства» площадью 433 га. Выкупив их в 2011 году по льготной цене 15,1 млн руб., компания взамен обязалась построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инженерной и иной инфраструктуры, а также территории общего пользования: 29 дошкольных образовательных учреждений, 9 школ, поликлиники, больницы, станцию скорой помощи, пожарное депо, площадки для игр детей и отдыха взрослого населения, а также занятий спортом. «Однако вопреки вышеуказанным условиям приобретения земли ООО "Статус" отказалось от строительства социальных, коммунальных объектов в заявленном объеме»,— говорится в иске.

В нем отмечается, что, покинув Госдуму в 2011 году, господин Исаев в 2015 году с помощью председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и судьи Ленинского райсуда Рустема Трахова (у обоих впоследствии были изъяты активы на 13 млрд руб. и 19 млрд руб. соответственно) добился снижения кадастровой стоимости этих земель более чем на 62 млрд руб.

Впоследствии за счет доходов, полученных от реализации земель, господин Исаев воплотил в жизнь на территории Краснодара крупные девелоперские проекты: построил жилой район «Европея», «Немецкую деревню» и 21-этажный гостиничный комплекс «Marriott Краснодар 5*». Помещения в жилых объектах ответчик продал третьим лицам, а здание отеля закрепил за ООО «Центр-Отель», принадлежащим его сыну Денису Исаеву, выяснили прокуроры.

В иске отмечается, что в настоящее время Ризвангаджи Исаев «прекратил скрывать свое участие в названных бизнес-проектах, о чем открыто сообщает в средствах массовой информации и медиаресурсах, выдавая это общественности в качестве личного достижения». При этом доходы «от коррупционно нажитого имущества» он с 2007 года направляет на капитализацию принадлежащих ему предприятий и новых высокорентабельных бизнес-структур, среди которых ООО «Южный ресурс», КБ «Газтрансбанк», ООО «Центр-Отель», ООО СЗ «Сармат» и другие. Компании задействованы в сферах банковской, инвестиционной, строительной и гостиничной деятельности. А совокупная стоимость их активов оценивается в 10 млрд руб.

По данным надзора, часть имущества, приобретенного на незаконные доходы, ответчик зарегистрировал на своих родственников и доверенных лиц.

Так, владельцами 127 земельных участков в Дагестане и Краснодарском крае, 43 нежилых зданий и помещений, 21 жилого дома и квартир (в том числе в Тверском районе Москвы) кадастровой стоимостью около 1,3 млрд руб. стали жена господина Исаева Патимат Якубова, бывшая супруга Ольга Исаева, сыновья Денис, Тэко и Эльдар, дочь София, супруга одного из сыновей Юлия Варзар и иные подконтрольные ему лица.

Их Генпрокуратура называет номинальными владельцами.

Надзор просит суд обратить вышеназванную собственность в доход государства, а также изъять в казну доли в десятке компаний, в том числе владеющих краснодарским отелем Marriott (95% принадлежит ООО «Центр-Отель») и 90,5% долей в Газтрансбанке. Последние зарегистрированы на старшего сына экс-депутата Дениса Исаева и жену экс-парламентария Патимат Якубову. По решению суда наложен арест на имущество ответчиков. Предварительное слушание назначено на 10 марта.

