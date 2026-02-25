Использовал связи

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск в Ленинский районный суд Краснодара против бывшего депутата Госдумы V созыва от «Единой России» Ризвангаджи Исаева, его семьи и подконтрольных компаний, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство требует обратить в доход государства активы на 10 млрд руб., включая доли в Газтрансбанке (свыше 90%), ООО «Центр-Отель» (95%, владелец Marriott в Краснодаре), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат Строй» (по 90%), «Арс Капитал» (100%), «Гелиос» (почти 30%) и «Тепловую транспортную компанию» (90%). Суд назначил первое заседание на 10 марта 2026 года.

Ризвангаджи Исаев занимал депутатское кресло с 2007 по 2011 год в комитете по строительству и земельным отношениям. До этого он вместе с братом Шамилем Исаевым владел бизнесами в Краснодарском крае и Дагестане — в сферах строительства и ЖКХ. Прокуратура установила, что Исаев использовал служебное положение и связи с властями для незаконного обогащения, хотя закон обязывал его отказаться от предпринимательства.

В 2007–2008 годах Ризвангаджи Исаев обеспечил подконтрольным фирмам победу на аукционах по аренде 615 га общественных земель в Краснодаре для жилищного строительства. Он имитировал конкуренцию, а в 2011 году компания ООО «Статус» выкупила участки за 15,1 млн руб. по льготной цене. Фирма обещала построить и передать муниципалитету 29 детских садов, 9 школ, поликлиники, больницу, станцию скорой помощи, пожарное депо, спортплощадки и зоны отдыха. Однако компания не выполнила обязательства, перераспределила земли в пользу доверенных лиц и реализовала на них проекты вроде жилых районов «Европея» и «Немецкая деревня».

В 2015 году Исаев через председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и судью Ленинского райсуда Рустема Трахова добился снижения кадастровой стоимости этих земель более чем на 62 млрд руб. Чернова в августе 2025 года лишили активов на 13 млрд руб. по иску Генпрокуратуры, а Высшая квалификационная коллегия судей отобрала у него статус судьи в отставке. Трахова в сентябре 2025-го обязали передать государству 214 объектов недвижимости стоимостью 19 млрд руб.

Шамиль Исаев, брат экс-депутата, служил вице-премьером Дагестана в 2015–2018 годах. В 2020-м его осудили за мошенничество с 80 млн руб. на турбазу «Орлиное гнездо», а в 2022-м — за заказное убийство журналиста Гаджимурада Камалова, приговорив к 16 годам колонии.

Прокуратура выявила 127 земельных участков, 43 нежилых здания, 21 жилой дом и квартиру в Москве, Дагестане и Краснодарском крае — кадастровой стоимостью 1,3 млрд руб. Исаев оформил их на жену Патимат Якубову, бывшую супругу Ольгу Исаеву, сыновей Дениса, Тэко, Эльдара, дочь Софию и невестку Юлию Варзар.

Станислав Маслаков