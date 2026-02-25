В 2025 году на Северном Кавказе было выявлено 128 фактов незаконной работы майнинг-ферм. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Ущерб, по данным ПАО «Россети Северный Кавказ», превысил 1 млрд руб. Существующих в стране инструментов борьбы с майнерами недостаточно, необходимо ужесточение законодательства, уверен партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов:



Фото: из архива эксперта

«В Северо-Кавказском федеральном округе незаконный майнинг развивается почти в промышленных масштабах. Факты это подтверждают . С одной стороны, за минувший год количество незаконных криптоферм выросло втрое, ущерб превысил 1 млрд руб. С другой — мы наблюдаем лишь единичные случаи полной остановки незаконной добычи криптовалюты.

На мой взгляд, проблема — не в отсутствии законов или ограничительных норм, а в том, как именно они применяются. Как видно из статистики, майнеры давно научились играть на скорости: пока сетевая компания фиксирует аномалию, направляет заявление и ждет реакции полиции, оборудование уже переехало на новое место. Но как же разорвать этот замкнутый круг? Скорее всего, только с помощью быстрого реагирования и системного подхода. По моему мнению, наиболее эффективная мера — совместные рейды “Россетей” и силовиков, но не по факту жалоб, а на регулярной основе. Особенно в зимний период, когда нагрузка на сети максимальна, а скрыть аномальное потребление проще всего.

Параллельно, полагаю, что необходимо уделить внимание ускорению внедрения так называемых “умных счетчиков”, которые позволяли бы выявлять подозрительный рост потребления в режиме реального времени, не дожидаясь, пока кто-то сообщит о перебоях со светом в соседнем квартале.

Что же касается законодательства, то существующий инструментарий формально достаточно широк, но на практике, как мы видим, не работает с нужной эффективностью. И в этой связи возможны как минимум несколько эффективных решений. Например, надо законодательно запретить хранение и эксплуатацию оборудования для майнинга. Ведь сегодня такое оборудование не является предметом уголовной ответственности: она наступает лишь за установленный факт хищения, за незаконное предпринимательство, нанесение ущерба. Введение запрета на хранение криптофермы и ее незаконную эксплуатацию позволило бы упростить доказательную базу и существенно снизить пороговый барьер для возбуждения уголовного дела.

Также, возможно, эффективно бы работала и обязательная конфискация оборудования для незаконного майнинга.

Незаконный майнинг — это больше, чем просто ущерб в результате похищенных киловат-часов. Это перегруженные сети, короткие замыкания, пожары и целые кварталы без света в зимний сезон. Это особенно болезненно для регионов, энергосетевая инфраструктура которых требует серьезных инвестиций в модернизацию. А таких — большинство в СКФО. Поэтому ужесточение законодательства для более эффективной борьбы с майнерами считаю жизненно необходимым для регионов Северного Кавказа и страны в целом».