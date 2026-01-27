Криптопромышленность

В Республике Дагестан сотрудники полиции прервали работу нелегальной майнинг-фермы, организованной 52-летним жителем села Майданское. Полицейские обнаружили склад с 68 аппаратами для добычи криптовалюты, подключенными напрямую к линиям электропередачи. По экспертным оценкам, владелец криптофермы причинил знергосбытовой компании ущерб на 1,2 млн руб.

Сотрудники полиции в селе Майданское Унцукульского района Дагестана прервали работу нелегальной майнинг-фермы, которую запустил 52-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба республиканского УМВД. Полицейские обнаружили склад, в котором работали 68 аппаратов для добычи криптовалюты. Установки были напрямую подключены к линиям электропередачи, минуя счетчики. Экспертиза показала, что владелец майнинговой фермы причинил энергосбытовой компании ущерб на 1,2 млн руб.

Подпольное производство криптовалюты было обнаружено во время рейда, который сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану проводили совместно с коллегами из Центра информационных технологий, связи и защиты информации, а также специалистами «Россети Северный Кавказ». Проверяющие зафиксировали самовольное подключение оборудования к сетям, что привело к значительным потерям для энергосистемы. Полицейские изъяли оборудование. Сейчас проводится расследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Унцукульский район Дагестана стал в регионе своеобразным эпицентром нелегального майнинга. Ранее там, в Майданском, обнаружили фермы с подключенными 105 аппаратами (что свидетельствовало о промышленных масштабах добычи криптовалюты). В другом селе — Унцукуль работали 95 устройств.

Еще в 2024 году в соседнем с. Балахани оперативники нашли и конфисковали 139 единиц оборудования, а в упоминавшемся уже Майдановском — 78. В октябре 2025 года в с. Унцукуль нашли ферму с 58 установками (сумма ущерба только от этой фермы эксперты оценили в 14 млн руб. В ноябре 2025 года рейды в Майданском, Балахани, Гимри и Унцукуле позволили обнаружить 160 устройств у 30 человек. Общий размер причиненного ими ущерба превысил 6,5 млн руб. Всего с начала 2025 года в Дагестане полицейские обнаружили 73 факта хищения электроэнергии майнерами: 12,6 млн кВт/ч на общую сумму 85,7 млн руб.

Запрет на майнинг в Дагестане действует с 1 января 2025 года. Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 №1869 включило республику в число десяти регионов, где эта деятельность запрещена полностью и на всей территории из-за высокой энергоемкости процесса, поскольку она угрожает стабильности энергосистемы региона.



По данным анализа цифровой экосистемы МТС, на республику приходится 47% всех выявленных майнинговых ферм в Северо-Кавказском федеральном округе. Второе место занял Ставропольский край (28%). Третье — Северная Осетия (10%). Далее следуют Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Меньше всего майнинговых ферм в Карачаево-Черкесии — 2,5%.

В компании «Россети Северный Кавказ» с начала 2025 года зафиксировали более 100 фактов незаконной деятельности майнинг-ферм на территории СКФО. 79 таких нелегальных криптоферм обнаружены в Дагестане. Сумма ущерба составила 89,5 млн руб. С 2026 года «Дагэнерго» (филиал сетевой компании в республике) усилил проверки. По словам специалистов филиала, майнеры не только причиняют компании многомиллионные убытки, но и повреждают сети, а это отрицательно влияет на стабильность снабжения электричеством жителей региона.

Станислав Маслаков