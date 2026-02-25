На российских верфях построили более 100 гражданских судов в 2025 году

За 2025 год на российских верфях было построено более 100 морских и речных судов. Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

«Все более востребованными становятся наши водные маршруты для регулярных внутригородских сообщений, речного туризма, логистических задач и других операций. Как следствие, загрузка сегодня верфей растет»,— уточнил премьер (цитата по «Интерфаксу»).

В частности, в 2025 году на «Балтийском заводе» был заложен седьмой атомный ледокол, получивший имя «Сталинград». На верфи «Звезда» в Приморском крае построили первый в России танкер-газовоз ледового класса «Алексей Косыгин».

«Ведомости» писали, что в декабре правительство актуализировало план постройки судов до 2038 года. К этому времени планируется построить более 2 тыс. судов, однако сейчас финансируется только треть из них. Также было решено, что российское судостроение получит единый координирующий орган.

