Судостроению назначили крышу

Российское судостроение получит единый координирующий орган. Указом президента от 2 декабря создан Национальный исследовательский центр имени академика Крылова, призванный консолидировать разрозненные отраслевые НИИ, разработать единые «правила игры» и взять на себя стратегическое прогнозирование. По данным “Ъ”, ключевыми задачами центра станут ликвидация дублирования НИОКР, создание современной цифровой инфраструктуры и решение острой кадровой проблемы. Эксперт считает совмещение фундаментальных исследований с функциями стратегического планирования нетривиальной задачей, требующей прежде всего серьезных кадровых усилий.

Согласно указу президента, Крыловский государственный научный центр в Санкт-Петербурге будет преобразован в Национальный исследовательский центр (НИЦ) судостроения им. академика А. Н. Крылова. Основными направлениями деятельности НИЦ в указе названы «координация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований», выполнение «полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» и «участие в разработке и обосновании программ судостроения». Кроме того, НИЦ займется «консолидацией потенциала ведущих научных организаций» для «развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники».

Создание НИЦ призвано стать отправной точкой перестройки системы управления судостроительной наукой.

По данным “Ъ”, новый центр будет сформирован как надведомственный институт, призванный объединить разрозненные исследовательские школы, стандартизировать инженерные подходы и взять на себя функции долгосрочного технологического прогнозирования.

В условиях сокращения прежнего научного задела и усложнения проектов отрасли требуется структура, способная формировать единую методологию развития — от предварительного проектирования до нормативной базы и оценки соответствия.

Одной из ключевых задач НИЦ станет снижение уровня разрозненности, которую участники рынка в течение многих лет называли одной из основных проблем отрасли. Научные организации традиционно работали по запросам отдельных заказчиков, что приводило к дублированию НИОКР, расхождению требований к перспективной технике и отсутствию серийности.

Новый центр предполагается использовать как координационное ядро, обеспечивающее согласованность исследований, прозрачность проектных решений и большую предсказуемость технологической политики государства.

Существенным элементом функционала НИЦ станет создание современной стендовой и цифровой инфраструктуры, без которой невозможно развитие судостроения, морской робототехники и автономных систем.

Как пояснил “Ъ” помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев (см. интервью), создаваемый центр, по сути, должен занять в судостроительной отрасли место, сопоставимое с тем, которое занимают в своих сегментах НИЦ «Курчатовский институт» или НИЦ имени Жуковского. Речь идет не о полном копировании моделей, а о формировании института верхнего уровня, который задает правила, аккумулирует прикладную науку и обеспечивает долгосрочное технологическое развитие отрасли.

Отдельное внимание в НИЦ имени Крылова будет уделено кадровому обеспечению. В последние годы судостроительная отрасль столкнулась с разрывом поколений и нехваткой инженерных компетенций, что влияет на сроки и качество проектов. Перед новой структурой ставится задача восстановить систему подготовки научных и инженерных кадров, синхронизированную с приоритетами отрасли, и обеспечить воспроизводимость критически важных компетенций — от материаловедения до цифрового проектирования.

Российское судостроение действительно сталкивается с исчерпанием прежнего научно-технического задела, что делает неизбежным поиск новых моделей развития, отмечает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Но куда большей проблемой, по его мнению, являются технологические изменения и возросшая сложность проектов, требующих концентрации значительных ресурсов, которыми могут обладать лишь крупные структурные центры. Эксперт также напоминает, что Крыловский государственный научный центр, на базе которого создается новый НИЦ, не занимался проектированием кораблей — эта функция традиционно оставалась за специализированными конструкторскими бюро,— а лишь проводил фундаментальные исследования, результаты которых затем используются в прикладных проектных работах.

В то же время задачу совмещения в новом НИЦ научно-исследовательской деятельности с функциями стратегического планирования господин Крамник считает весьма непростой: такой переход потребует «существенного кадрового усиления и расширения компетенций», которыми Крыловский центр ранее не располагал. Создание же на базе научного института структуры, наделенной управляющими полномочиями, эксперт назвал «любопытным шагом, последствия которого покажет время».

Дмитрий Сотак, Елена Черненко