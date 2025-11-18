Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству серийного универсального атомного ледокола «Сталинград».

Владимир Путин отметил, что дата закладки судна особенно значима: именно в эти дни произошел перелом в Сталинградской битве. «Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя»,— сказал он (цитата по пресс-службе президента РФ). По словам Владимира Путина, запуск работ над судном — еще одна дань уважения к подвигу участников сражения, которое сыграло ключевую роль в исходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

Церемония прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия ветеран Великой Отечественной войны и участник Сталинградской битвы Павел Винокуров передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана. В будущем ее будут хранить на ледоколе «Сталинград».

«Сталинград» станет очередным судном проекта 22220. В арктических водах уже работают ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия», а строительство двух других кораблей серии — «Чукотки» и «Ленинграда» — продолжается.