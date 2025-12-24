«Совкомфлот» получил первый российский СПГ-танкер для Арктики

Судостроительный комплекс «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) передал ПАО «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) танкер «Алексей Косыгин». Это первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в арктических условиях. По словам гендиректора «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, в следующем году компания рассчитывает получить еще два таких танкера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Тонковидов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игорь Тонковидов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Игорь Тонковидов заявил, что в России до этого не строили танкеры такой инженерной и технологической сложности. По его словам, «Алексей Косыгин» будет круглогодично перевозить нефть по Северному морскому пути. «Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность, что сдача заказчику головного судна этой серии позволит ускорить поставку всех остальных судов»,— сказал гендиректор «Совкомфлота» на церемонии передачи (цитата по «Интерфаксу»).

Директор «Звезды» Сергей Целуйко отметил, что переданное судно — это совместное достижение партнеров «Арктик СПГ-2», «Совкомфлота» и морского регистра судоходства. На сайте «Роснефти» сообщили, что с 2020 по 2025 год верфь уже передала заказчикам семь судов.

«Арктик СПГ-2» — крупномасштабный проект российской компании НОВАТЭК по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа (СПГ). Завод ведет добычу на месторождении Утреннее, на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Проект находится под санкциями США.

Танкер Arc7 «Алексей Косыгин» — первый из 15 судов повышенного ледового класса Arc7, которые дальневосточная судоверфь «Звезда» строит для проекта «Арктик СПГ-2». Первые пять танкеров должны были передать проекту «Арктик СПГ-2» еще в 2023 году, но сроки сдачи несколько раз переносились. Пока «Звезда» спустила на воду для дальнейшей достройки только три танкера из флота «Арктик СПГ-2» — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте».

Об испытаниях первого российского СПГ-танкера читайте в материале «Ъ» «"Алексей Косыгин" отдал швартовы».