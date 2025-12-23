В России актуализировали план гражданского судостроения до 2038 года

Правительство России актуализировало план постройки судов до 2038 года. К этому времени планируется построить более 2 тыс. судов, однако сейчас финансируется только треть из них. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с документом.

Обновление плана гражданского судостроения было проведено по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас заключены контракты с заказчиками по 358 судам. По состоянию на конец ноября 2025 года кораблестроители заказчикам было передано 71 судно, а заказы по 79 судам не подтверждены. Оставшиеся 1550 судов — перспективная потребность.

По данным источников, строительство 593 судов (из 2062) будет стоить около 3,3 трлн руб. Из федерального бюджета выделят 1,14 трлн руб., собственные средства компаний-заказчиков составят 1,87 трлн руб., а оставшиеся 290 млрд руб. обеспечат лизинговые программы. Нынешний портфель заказов для организации перевозок коммерческих судов по Северному морскому пути включает 26 судов, пять из которых строятся. По перспективному плану дополнительная потребность заказчиков оценивается еще в 115 судов ледового класса. По 35 судам заявленные планы не подтверждены.

Из данных Росрыболовства следует, что по программе «квоты под киль» (выдача разрешений на добычу рыбы или морских биоресурсов в обмен на инвестиции в новые суда) уже обеспечено строительство 107 судов в рамках первого этапа и 34 судов в рамках второго. Всего построено 48 судов, сообщили источники. По их данным, в рамках обоих этапов платежеспособным спросом обеспечено строительство 67 судов общей стоимостью свыше 278 млрд руб.

Как сообщили источники, платежеспособным спросом обеспечено строительство 111 грузовых судов, предназначенных для плавания по морским и речным путям, стоимостью 123 млрд руб. В их числе суда, которые строятся в рамках программ льготного лизинга, уточнили собеседники. Такие суда используются для экспорта российской продукции. В декабре этого года правительство урезало финансирование этих судов на период 2023-2028 годов в два раза — до 134,85 млрд руб.