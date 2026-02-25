Telegram оштрафовали на 7 млн руб. из-за запрещенной в России информации

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Сумма штрафа составила 7 млн руб. Протокол был составлен по ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ, передает ТАСС.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил меры по замедлению Telegram. Минцифры утверждает, что иностранные спецслужбы используют полученные в Telegram данные для ведения боевых действий против России. Мессенджер все обвинения отверг. «Российская газета» сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

