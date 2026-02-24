РГ: Павла Дурова подозревают в содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ) со ссылкой на материалы ФСБ.

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

Издание отмечает, что с 2022 года в России зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из них 33 тыс. — диверсионно-террористическе и экстремистские, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.

По информации ведомства, через Telegram координировался теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. По данным ФСБ, используя аналитику мессенджера, злоумышленники собирали информацию о перемещениях высокопоставленных военных, блогеров и журналистов, впоследствии ставших жертвами преступлений. Кроме того, в спецслужбе сообщили, что было предотвращено 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор обещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Как заявляет Минцифры, иностранные спецслужбы используют полученные в Telegram данные для ведения боевых действий против российской армии. Мессенджер все обвинения отверг.

