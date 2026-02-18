Минцифры заявило о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

У России есть прямые подтверждения того, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram, утверждает глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, эти данные используют для ведения боевых действий против российской армии, причем «сейчас это носит уже систематический характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы»,— заявил министр в Госдуме (цитата по ТАСС).

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил полную блокировку Telegram. Канал Baza со ссылкой на источники утверждает, что власти планируют «тотальную блокировку мессенджера» с 1 апреля.

