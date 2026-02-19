Telegram отверг обвинения России в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Telegram сообщил, что не обнаружил никаких нарушений шифрования данных в мессенджере. Так в Telegram отреагировали на обвинения российских властей в том, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам пользователей платформы.

«Утверждение российского правительства о взломе нашего шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram и принуждение граждан к использованию контролируемой государством платформы обмена сообщениями, созданной для массового наблюдения и цензуры»,— сказали Reuters в пресс-службе Telegram.

Роскомнадзор 10 февраля усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство». Минцифры утверждает, что иностранные спецслужбы используют полученные в переписках в Telegram данные для ведения боевых действий против российской армии.

