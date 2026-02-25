В центре Краснодара планируют реновацию нескольких исторических кварталов

В историческом центре Краснодара местные девелоперы планируют трансформировать для современного использования несколько кварталов. В настоящее время идет процесс выкупа объектов у собственников. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков.

«Насколько мне известно, по тем кварталам до сих пор идет процесс выкупа объектов у собственников. Так как правообладатели объектов в центре либо просят сильно завышенную цену за свои объекты, либо вовсе не желают с ними расставаться, даже если такие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Ввиду того, что процедура приобретения этих объектов проходит в рамках добровольных договоренностей и никто никого ни к чему не принуждает, процесс торга бизнеса с собственниками помещений заметно затягивается»,— рассказал господин Поздняков.

Тем не менее, по его словам, от планов по реновации исторических кварталов под современные нужды никто не отступился, и главный архитектор Кубани прогнозирует, что в ближайшие два-три года проекты могут начать реализовываться.

Илья Поздняков также отмечает, что параметры развития исторического центра Краснодара определены его предметом охраны, поэтому при высокой стоимости продажи существующих объектов строительство новых становится нерентабельным.

«Думаю, первые попытки не позволят девелоперам заработать, это больше имиджевые проекты, чем коммерческие»,— говорит он.

Главный архитектор края считает, что центр Краснодара не должен сильно трансформироваться, особенно «во что-то футуристичное». У исторического ядра кубанской столицы, по мнению господина Позднякова, есть свой аутентичный облик, который защищен предметом охраны исторического поселения. Все новые объекты должны этому документу подчиняться, подчеркивает чиновник.

«Но в центре у нас находятся не только особо ценные градоформирующие объекты и объекты наследия, есть и здания, которые по-хорошему следовало бы реконструировать или полностью перестроить. Может быть, как раз примером такой "тихой реновации" станут те кварталы, о которых мы говорили чуть выше»,— рассказывает архитектор.

Он уверен, что краевые власти должны сохранить параметры застройки исторического центра, не должны ни в коем случае увеличивать высотность построек и создавать высотные диссонансы при строительстве рядом с объектами культурного наследия.

«Несмотря на то что проекты в центре города стоят дороже рынка, их коммерческий потенциал, на мой взгляд, все равно не исчерпан. Я думаю, что после запуска первых проектов может произойти эффект волны и появятся инвесторы, которые захотят развивать именно этот тип бизнеса»,— резюмирует Илья Поздняков.

Василий Хитрых