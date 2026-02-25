Бывшего заместителя Балицкого обвинили в завышении цен на поставку машин для СВО

Бывшему заместителю губернатора Запорожской области Александру Зинченко, арестованному по обвинению в особо крупном мошенничестве, вменяют завышение цен на поставку автомобильной техники для СВО. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат экс-замгубернатора Рифат Яхин.

Александра Зинченко обвиняют в завышении цен по четырем договорам на поставку в ГУП «Добровольческий батальон» имени Судоплатова трех грузовых автомобилей и одного легкового марки Toyota, рассказал адвокат. По версии следствия, ущерб от действий экс-чиновника составляет 5 млн руб.

«Следствие считает, что Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации Запорожской области»,— заявил Рифат Яхин. Адвокат добавил, что, по документам, его подзащитный «ни за какие-либо закупки и финансово-хозяйственную деятельность не отвечал», а занимался кадровыми вопросами. Александр Зинченко не признает вину.

Бывшего замгубернатора задержали в декабре 2025 года, в том же месяце его арестовали в Москве. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии с которым экс-замгубернатору грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана администрация Запорожской области. Газета «Ведомости» сообщила в середине января, что помимо Александра Зинченко фигурантами уголовных дел стали два других соратника губернатора Евгения Балицкого — и. о. министра АПК и продовольственной политики Андрей Сигут и пиарщик Олег Шостак. По данным издания, первого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, второго арестовали за взятку. Евгений Балицкий отказался комментировать ход уголовных дел в отношении своих подчиненных.