«Ведомости»: несколько соратников Балицкого проходят по уголовным делам

В конце 2025 года фигурантами уголовных дел стали трое соратников губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Речь идет о его заместителе Александре Зинченко, и. о. министра АПК и продовольственной политики Андрее Сигуте и пиарщике Олеге Шостаке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По информации издания, господин Зинченко был задержан 19 декабря. На следующий день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), после чего Басманный суд Москвы отправил его под арест до 17 февраля 2026 года. Господину Шостаку тоже инкриминируется особо крупное мошенничество, господин Сигута был задержан 6 декабря 2025 года за взятку. Какая мера пресечения им избрана, не уточняется. Информация о замгубернатора и и. о. министра удалена с сайта правительства области.

Евгений Балицкий был назначен губернатором Запорожской области 23 сентября 2023 года. В 2025 году господин Балицкий конфликтовал с запорожским избиркомом: он рассчитывал его распустить, а также попытался напрямую уволить его главу Галину Катющенко. На защиту избиркома встала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. В декабре губернатор встретился с ней, после чего сообщил, что они урегулировали «проблемные вопросы».

