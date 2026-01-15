Балицкий отказался комментировать ход уголовных дел соратников

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отказался комментировать ход уголовных дел в отношении троих своих соратников, сообщили «Ведомости». Речь идет о его заместителе Александре Зинченко, и. о. министра АПК и продовольственной политики Андрее Сигуте и пиарщике Олеге Шостаке.

«Прокомментировать ход уголовных дел возможно только по результатам расследования»,— указали в ответе правительства Запорожской области на официальный запрос издания. За дополнительной информацией по данному вопросу правительство региона посоветовало обращаться в следственные органы.

14 января «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что в декабре 2025 года на троих соратников господина Балицкого завели уголовные дела. По данным издания, господин Зинченко был задержан 19 декабря. Ему, как и господину Шостаку, вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере. Господин Сигута был задержан 6 декабря за взятку.

Евгений Балицкий был назначен на должность губернатора Запорожской области в сентябре 2023 года. Как заявил источник издания, губернатор давно знаком со всеми фигурантами дел, еще со времен работы на Украине. По его словам, со всеми тремя господин Балицкий взаимодействовал по линии бывшей Партии регионов и «Оппозиционного блока».