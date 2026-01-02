В Москве арестовали замгубернатора Запорожской области Зинченко

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в особо крупном мошенничестве. Это следует из документов, опубликованных на сайте судов Москвы. Решение вынесено 20 декабря, «РИА Новости» и ТАСС сообщили об аресте сегодня ночью.

Обвинение просило арестовать господина Зинченко, поскольку, по мнению следствия, чиновник может скрыться, угрожать свидетелям, а также использовать личные знакомства в силовых структурах для воспрепятствования расследованию уголовного дела. Защита возражала доводам следователя. Заявляла, что у обвинения вообще нет доказательств причастности господина Зинченко к преступлению, и просила назначить ему домашний арест, запрет определенных действий либо залог.

Чиновник заявил, что не собирается препятствовать следствию, и сообщил, что у него на иждивении имеются малолетний ребенок и двое совершеннолетних детей, получающих образование, а также мать, инвалид первой группы, которая нуждается в его уходе. Суд на встречу обвиняемому не пошел.

Полный тезка господина Зинченко получил образование в Таврической государственной агротехнической академии по специальности «Экономика предпринимательства», а также в Национальном университете внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность». Ранее руководил аппаратом администрации города Ялты, в 2021 году стал заместителем главы администрации города Симферополя. В мае, в день рождения господина Зинченко, глава Запорожской области Евгений Балицкий отмечал большой политический опыт и профессионализм чиновника.