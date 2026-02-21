Запорожскую администрацию признали потерпевшей по делу экс-замгубернатора Зинченко

Администрация Запорожской области признана потерпевшей по делу бывшего замгубернатора Александра Зинченко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Александра Зинченко задержали в декабре 2025 года, в том же месяце он был арестован. Суть предъявленных ему обвинений не раскрывается. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он вину не признает. «Ведомости» писали, что в прошлом году фигурантами уголовных дел стали трое соратников губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Сам он отказался как-либо это комментировать.