«Ростсельмаш» прекратил финансирование ФК «Ростов»

ПАО «Россельмаш» отказался продолжать финансирование ростовского футбольного клуба. Ранее об этом сообщил портал 161.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Предприятие и ФК подписали соглашение о спонсорстве 21 февраля 2019 года. Согласно условиям контракта, сельхозпроизводитель экспонировал топовые модели своей агротехники на территории стадиона перед домашними матчами клуба.

Финансовое состояние ФК «Ростов» признано критическим. Отрицательные чистые активы достигли почти 2 млрд руб. В ходе проверки специалисты выявили 293 нарушения, среди которых было использование бюджетного гранта с отклонениями от смет и контрактных условий.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростовская область стала единственным владельцем футбольным клубом «Ростов». с 13 февраля 2026 года областное минимущества владеет 100% акций АО «Футбольный клуб «Ростов»». Ранее ведомство владело 51% клуба, еще 49% принадлежали ООО «Лернако», владельцем которого является бывший президент команды Арташес Арутюнянц.

Мария Хоперская