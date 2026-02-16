Ростовская область стала единственным акционером ФК «Ростов»

Ростовская область стала единственным владельцем футбольным клубом «Ростов». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Согласно им, с 13 февраля 2026 года минимущества Ростовской области владеет 100% акций АО «Футбольный клуб «Ростов»». Ранее ведомство владело 51% клуба, еще 49% принадлежали ООО «Лернако», владельцем которого является бывший президент команды Арташес Арутюнянц.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в октябре 2025 года президент «Ростова» господин Арутюнянц снял с себя полномочия. После Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в адрес команды, в котором выражалась озабоченность финансовым состоянием клуба. Кроме того, в августе стало известно, что Ростовская область планирует выделить футбольному клубу «Ростов» безвозмездный грант в размере 750 млн руб. в 2026 году, сохранив объем поддержки на уровне предыдущих лет.

Константин Соловьев