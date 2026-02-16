Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область стала единственным акционером ФК «Ростов»

Ростовская область стала единственным владельцем футбольным клубом «Ростов». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Фото: Федор Соколов

Согласно им, с 13 февраля 2026 года минимущества Ростовской области владеет 100% акций АО «Футбольный клуб «Ростов»». Ранее ведомство владело 51% клуба, еще 49% принадлежали ООО «Лернако», владельцем которого является бывший президент команды Арташес Арутюнянц.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в октябре 2025 года президент «Ростова» господин Арутюнянц снял с себя полномочия. После Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в адрес команды, в котором выражалась озабоченность финансовым состоянием клуба. Кроме того, в августе стало известно, что Ростовская область планирует выделить футбольному клубу «Ростов» безвозмездный грант в размере 750 млн руб. в 2026 году, сохранив объем поддержки на уровне предыдущих лет.

Константин Соловьев

