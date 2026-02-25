Жертвы Эпштейна придут на речь Трампа требовать правосудия

Жертвы Джеффри Эпштейна посетят ежегодное обращение президента США Дональда Трампа «О положении страны». Они намерены добиваться того, чтобы правоохранительные органы начали расследовать преступления осужденного сексуального преступника, а также его связи с высокопоставленными чиновниками США, заявила член Палаты представителей демократ Прамила Джайяпал.

«Сегодня мир увидит, как Дональд Трамп встретится лицом к лицу с жертвами Эпштейна прямо в зале заседаний... В других странах арестовывают послов и принцев. Но здесь, в Америке, не было объявлено ни об одном расследовании в отношении педофилов и хищников из ужасающей сети торговли людьми, созданной Эпштейном»,— заявила законодатель (цитата по AFP).

В США по делу Эпштейна, помимо него самого, был арестован только один человек — Гилейн Максвелл, его бывшая подруга и сообщница. Сейчас Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок.

В странах Европы расследования деятельности Эпштейна коснулись уже нескольких высокопоставленных лиц: 19 февраля по обвинению в передаче Эпштейну конфиденциальной информации задержали бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора; был арестован, но отпущен под залог бывший посол в США Питер Мандельсон. В Норвегии в отношении бывшего премьер-министра и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда началось расследование — вчера он попал в больницу после предположительной попытки суицида.

Дональд Трамп сегодня обратится к Конгрессу с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации. По информации The Washington Post, он расскажет о преимуществах своей экономической политики. По данным CNN, часть своего послания он также намерен посвятить Ирану.