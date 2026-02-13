В доме экс-генсека Совета Европы прошли обыски по делу о его связях с Эпштейном

Норвежская полиция в четверг провела обыски в домах бывшего премьер-министра страны, экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда, сообщили его адвокат и полиция. Его подозревают в коррупции при отягчающих обстоятельствах, он один из главных фигурантов расследования связей между видными норвежцами и сексуальным преступником, финансистом Джеффри Эпштейном.

Обыски состоялись на следующий день после того, как Совет Европы, который господин Ягланд возглавлял с 2009 по 2019 год, снял с него дипломатический иммунитет, отмечает Reuters.

Politico сообщало, что в документах по уголовному делу Эпштейна, обнародованных две недели назад, было несколько электронных писем господина Ягланда, адресованных осужденному финансисту. В одном письме от 2012 года он сообщает Эпштейну о «необыкновенных молодых девушках» из Албании. В другой переписке политик интересовался, может ли Эпштейн помочь в финансировании покупки личного жилья. В еще одном послании от 2013 года политик пишет: «Мы видели фотографии вашего острова и были бы рады его посетить».

Сам Торбьорн Ягланд отрицает, что когда-либо посещал частный остров Эпштейна. Бывшему премьер-министру пока не предъявлены никакие обвинения. Следствие намерено установить, получал ли он подарки, оплачивались ли ему поездки и предоставлялись ли займы в связи с исполнением своих служебных обязанностей, сообщали в норвежских силовых органах.