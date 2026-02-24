WSJ: Трамп в послании Конгрессу обсудит преимущества своей экономической политики

Президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу, посвященным 250-летию страны, под лозунгом «Америка в 250 лет: сильная, процветающая и уважаемая». В своей речи он сосредоточится на преимуществах своей экономической политики и объявит о новых инициативах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам представителей Белого дома, господин Трамп предложит меры по повышению доступности жилья, включая соглашения с технологическими компаниями, которые обяжут их компенсировать рост цен на электроэнергию из-за строительства центров обработки данных для ИИ. Он также призовет Конгресс закрепить его концепцию здравоохранения, перенаправляющую субсидии от страховщиков к потребителям.

Недавние опросы показали недовольство избирателей состоянием экономики и ростом цен в США, отмечает The Wall Street Journal. Согласно данным Cook Political Report, рейтинг одобрения Трампа составляет 41% при 57% неодобрения. Опрос WSJ зафиксировал особенно высокое недовольство инфляцией — 58%.