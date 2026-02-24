Бывший премьер Норвегии попал в больницу после предположительной попытки суицида

Бывшего премьер-министра Норвегии Торбьорна Ягланда госпитализировали после предполагаемой попытки самоубийства, следует из сообщений в СМИ и соцсетях. Источники описывают состояние господина Ягланда как тяжелое.

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

Фото: NTB / Stian Lysberg Solum / Reuters

В СМИ предполагают, что попытка суицида произошла после того, как в отношении господина Ягланда, который ранее также занимал пост генсека Совета Европы, начали расследование из-за его упоминания в «файлах Эпштейна». Норвежское Управление по борьбе с коррупцией заявило, что «есть разумные основания для разбирательства, поскольку в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы». Сам Торбьорн Ягланд отрицает обвинения и уже заявлял, что готов сотрудничать с властями.

Евгений Хвостик