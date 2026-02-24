Экс-спикера думы Среднеуральска внесли в перечень коррупционеров

Бывшего председателя думы Среднеуральска (Свердловская область) Вениамина Бикташева («Единая Россия»; ЕР) включили в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, следует из опубликованных данных на портале. Ранее, в сентябре 2025 года, Верхнепышминский городской суд частично удовлетворил требования прокурора Верхней Пышмы и лишил мандата Вениамина Бикташева, в январе судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда определила оставить решение без изменений, а апелляционную жалобу экс-спикера — без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Бикташев

Фото: Сайт муниципального округа Среднеуральск Вениамин Бикташев

Фото: Сайт муниципального округа Среднеуральск

Как следует из материалов суда, в 2024 году на тот момент председателю думы был представлен оплачиваемый отпуск с 12 по 26 августа, однако он покинул рабочее место еще в пятницу, 9 августа. «Вениамин Бикташев с членами семьи вылетел из аэропорта "Кольцово" в направлении отпуска, при этом в личных целях использовал служебный автомобиль под управлением работника МКУ "АХУ", который привлечен для указанных целей за пределами рабочего времени, а именно до 08:00 9 августа, без служебной необходимости»,— говорится в определении суда. Отмечается, что спикер не оформил необходимые документы для поездки на машине в аэропорт и не оповестил о выезде должностных лиц.

Согласно данным из материалов суда, Вениамин Бикташев в апелляционной жалобе призвал отменить полностью решение суда, однако его доводы не были оценены. В частности, спикер заявил о том, что водитель написал объяснительную «под давлением администрации Среднеуральска, что ставит под сомнение ее достоверность», однако не представил соответствующих доказательств. Суд также не принял во внимание обращение Вениамина Бикташева на имя полномочного представителя президента РФ Артема Жоги и видео-обращение председателя. «Доводы о том, что Вениамин Бикташев несколько дней выходил работать в отпуске на неполный рабочий день, правового значения для разрешения настоящего спора не имеют»,— сказано в документе.

Вениамин Бикташев был избран депутатом думы Среднеуральска в 2021 году, получил 955 голосов избирателей. Ранее, в 2011-2019 годах, работал заведующим отделения терапии, врачом-терапевтом-кардиологом, заместителем главного врача в медцентре «Консилиум»; В 2012-2023 годах — врачом-кардиологом, врач-терапевтом в медцентре «Здоровье Плюс»; В 2019-2021 годах — главным врачом, врачом-кардиологом, врачом-терапевтом в медцентре «Верум».

Вениамин Бикташев возглавил думу Среднеуральска в 2021 году. В мае 2025 года депутаты одобрили его заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве спикера, однако не поддержали решение о лишении его мандата. Отставке Вениамина Бикташева предшествовал конфликт с мэром Алексеем Стасенком. В декабре 2024 года спикер заявил, что градоначальник предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. Господин Стасенок тогда заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался.

Позже, в мае, глава Среднеуральска предложил членам местного отделения ЕР обсудить представление прокурора в отношении председателя, однако депутат выступил против. Спикер тогда пожаловался, что после спора с мэром произошла драка, в ходе которой якобы получил черепно-мозговую травму. Господин Стасенок тогда подтвердил «Ъ-Урал» возникновение конфликта, но подчеркнул, что встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах».

Депутаты смогли выбрать нового спикера только спустя полгода после отставки Вениамина Бикташева — им стал Андрей Касьяненко, который уже возглавлял представительный орган в 2016-2018 годах. В разговоре с «Ъ-Урал» он подчеркнул, что намерен применить опыт для поиска компромисса с депутатами из разных «групп влияния».

Подробнее о планах нового председателя думы Среднеуральска — в материале «Ъ-Урал» «Спикер переждал созыв».

Василий Алексеев