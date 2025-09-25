Суд лишил мандата экс-спикера думы Среднеуральска Вениамина Бикташева

Верхнепышминский городской суд частично удовлетворил требования прокурора Верхней Пышмы и досрочно прекратил полномочия депутата думы Среднеуральска Вениамина Бикташева, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. По данным надзорного ведомства, бывший председатель думы в рабочее время находился в отпуске и использовал служебный автомобиль в личных целях. «Прокурор направил в думу представление с требованием отреагировать на выявленные нарушения, но ответа не дождался»,— добавили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск Фото: Сайт думы муниципального округа Среднеуральск

Представители думы на заседании суда подчеркнули, что не увидели коррупционной составляющей в материалах прокуратуры. Они заверили, что Вениамин Бикташев во время работы спикером не использовал служебный автомобиль в личных целях и своевременно подал заявление о переносе отпуска. «Прокурорское представление дума не игнорировала. Решение о досрочном прекращении полномочий Вениамина Бикташева не приняли, так как не набралось достаточного количества голосов. Да и обязанности принимать такое решение, народные избранники за собой не усмотрели»,— пояснили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения суд лишил мандата Вениамина Бикташева, однако отказал в удовлетворении требования прокурора о признании бездействия думы незаконным. «Решение суда не вступило в законную силу»,— добавили в пресс-службе

Вениамин Бикташев возглавлял думу Среднеуральска с 2021 года. В мае 2025 года депутаты одобрили его заявление о досрочном прекращении полномочий в качестве спикера, однако не поддержали решение о лишении его мандата. Отставке господина Бикташева предшествовал конфликт с мэром Алексеем Стасенком. В мае глава Среднеуральска предложил членам местного отделения «Единой России» обсудить представление прокурора в отношении спикера, однако депутат выступил против. По словам председателя, после спора между ним и мэром произошла драка, в ходе которой он якобы получил черепно-мозговую травму. Господин Стасенок подтвердил «Ъ-Урал» возникновение конфликта, но, по его словам, встреча ограничилась разговором «на повышенных тонах».

Ранее, в декабре, Вениамин Бикташев заявил, что Алексей Стасенок предпринял «все возможные действия» для получения новогодней премии в 1 млн руб. за счет средств, выделенных на переселение из аварийного ветхого жилья. Господин Стасенок тогда заверил, что инициатива о выплате исходила от самих депутатов, однако от денежного поощрения он отказался.

Полина Бабинцева