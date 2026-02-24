Суд счел незаконным задержание первого проректора СПбГУП по делу о хищении

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным задержание первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларисы Пасешниковой. Следствие подозревало ее в причастности к хищению 26,9 млн руб. Это следует из данных картотеки суда.

Согласно информации по делу, инстанция удовлетворила жалобу на задержание 17 февраля. Как сообщили РБК в Балтийской коллегии адвокатов, суд постановил, что у следствия не было сведений о причастности госпожи Пасешниковой к хищению. В коллегии отметили, что первый проректор не пыталась скрыться, имеет постоянное место жительства и для ее задержания не было оснований. Кроме того, во время допроса у фигурантки случился гипертонический криз, и ее пришлось госпитализировать.

Ларису Пасешникову задержали вместе с главным бухгалтером СПбГУП Юлией Шаркевич в конце декабря 2025 года. Следствие утверждало, что фигуранты похитили деньги, выделенные на научные исследования в 2021-2025 годах. Для этого они предоставляли заведомо ложные данные о работах.

Дело о хищениях возбудили после иска Генпрокуратуры о возврате государству имущества СПбГУП. По делу также проходит ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, которого отстранили от должности в сентябре прошлого года. 25 декабря в его квартире провели обыски, на следующий день ректор уехал из России якобы для прохождения лечения за границей.

Никита Черненко