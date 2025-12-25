В квартире экс-ректора СПбГУП провели обыск по делу о хищении 27 млн рублей

В квартире бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП), профессора Александра Запесоцкого прошли обыски по делу о хищении 26,9 млн руб. Об этом господин Запесоцкий сообщил изданию «Фонтанка».

«На сотрудников университета оказывается максимальное давление. Руководит всем прокуратура. Пару недель назад была поставлена задача работать максимально жестко с сотрудниками вуза»,— заявил Александр Запесоцкий.

По словам бывшего ректора СПбГУП, квартиру обыскали в его отсутствие — сейчас он проходит лечение в клинике. Господин Запесоцкий уточнил, что в постановлении на обыск было также указано имя его жены. У нее изъяли ключи от арендованной машины, рассказал профессор.

Господин Запесоцкий пояснил, что его супруга не имеет отношения к научным работам, которые стали основанием для уголовного дела. «Они все по социально-трудовой тематике, кое-какие отдельные — по миграционной. Супруга моя — специалист по лингвистике, она туда попасть не могла»,— заверил он.

С 14 представителями педагогического состава СПбГУП все еще проводят следственные действия, добавил Александр Запесоцкий. Среди них — первый проректор вуза Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич, их «прессуют особенно сильно», заявил профессор. Он предположил, что некоторых из них сотрудники правоохранительных органов отпустят только завтра.

25 декабря полиция провела обыски в самом СПбГУП. «Фонтанка» писала, что было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за пропажи из университета 26,9 млн руб. в период с марта 2021 года по февраль 2025-го. Дело возбудили в отношении неустановленных лиц из числа руководства вуза, уточнило издание. По версии следствия, которое приводит «Фонтанка», потраченные на научную деятельность расходы были завышены.