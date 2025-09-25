Суд отстранил ректора СПбГУП Запесоцкого от должности

Суд отстранил Александра Запесоцкого от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Это следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд запретил СПбГУП заключать с Александром Запесоцким любые трудовые договоры и выдавать ему внутренние документы. Ему запрещено занимать какие-либо должности в органах управления университета, а также воздействовать на его работников.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.

Ранее арбитражный суд наложил арест на имущество университета, в том числе учебный корпус и общежитие. Ответчиками по делу, помимо СПбГУП, названа Федерация независимых профсоюзов России. По данным Генпрокуратуры, ФНПР незаконно оформила университет в свою собственность, а ректор использовал активы для личного обогащения. Надзорное ведомство попросило арбитражный суд ускорить сроки рассмотрения дела. Утверждалось, что господин Запесоцкий собирается «организовать в городе несогласованные с органами местного самоуправления публичные мероприятия протестного характера».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Прокуроры занялись профсоюзным обучением».