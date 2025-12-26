Отстраненный ректор СПбГУП Запесоцкий уехал из России на фоне обысков

Профессор Александр Запесоцкий, ранее отстраненный по ходатайству Генпрокуратуры РФ от руководства Санкт-Петербургским гуманитарным университетом профсоюзов (СПбГУП), по данным «Ъ Северо-Запад», уехал из России якобы для прохождения лечения за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Накануне в его петербургской квартире в отсутствие самого господина Запесоцкого прошли обыски. Также сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в вузе. Оперативные мероприятия были инициированы по заявлению врио главы университета Евгения Лубашева. Временное руководство вуза заявило о пропаже 26 млн рублей в последние пять лет, когда образовательным учреждением руководил Александр Запесоцкий.

Подробнее о последних события вокруг СПбГУП и отстраненного ректора — в материале «Ъ Северо-Запад» «Предновогодние гости».

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург