Кинокомпания Paramount предложит за покупку Warner Bros больше $108 млрд

Компания Paramount предложила руководству кинокомпании Warner Bros более щедрые условия сделки покупки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Точные параметры новой оферты не сообщаются, текущая сумма предложения от Paramount составляет $108,4 млрд.

Свою заявку Paramount подала 8 декабря, чтобы перебить предложение Netflix, поданное 5 декабря. Netflix договорился с руководством Warner Bros о ее покупке за $83 млрд. Потенциальная сделка Warner Bros с Netflix вызвала неоднозначную реакцию со стороны многих голливудских деятелей, а также со стороны президента США Дональда Трампа, который начал лоббировать оферту Paramount.

Руководство Warner Bros рекомендует своим акционерам отклонить предложение Paramount и одобрить слияние с Netflix. Голосование акционеров Warner Bros запланировано на 20 марта текущего года.

Евгений Хвостик