Netflix объявил о покупке Warner Bros. за $83 млрд

Американская медиакорпорация Warner Bros. Discovery согласилась продать стриминговому сервису Netflix свои потоковые и студийные активы за $82,7 млрд. Об этом сообщил Netflix в пресс-релизе.

Фото: Mike Blake / Reuters

Если сделку одобрят федеральные регулирующие органы США, под контроль Netflix перейдут стриминговый сервис HBO Max, платное телевидение HBO, права на фильмы «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Гражданин Кейн», «Касабланка» и другие проекты.

Акционеры Warner Bros. Discovery получат $27,75 за акцию: $23,25 наличными и $4,50 акциями Netflix за каждую обыкновенную акцию Warner. Общая стоимость акционерного капитала составит около $72 млрд.

«Это приобретение улучшит наше предложение и ускорит наш бизнес на десятилетия вперед»,— прокомментировал соглашение о заключении сделки главный исполнительный директор Netflix Грег Питерс.

По словам Дэвида Заслава, президента и гендиректора Warner Bros. Discovery, Netflix планирует продолжить текущую деятельность медиакорпорации и развить ее сильные стороны, включая кинотеатральные релизы фильмов.

В конце октября Warner Bros. Discovery сообщила, что рассматривает разделение на две компании, продажу всей корпорации или отдельных ее частей. Warner Bros. Discovery образовалась в 2022 году в результате отчуждения WarnerMedia от AT&T и ее слияния с Discovery Inc. Компания Paramount Skydance намеревалась купить Warner Bros. Discovery, однако медиакорпорация отклонила предложение. По данным источников Bloomberg, Warner Bros. Discovery отказалась от сделки, поскольку сочла предложенную цену слишком низкой.

