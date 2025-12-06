Зарубежные СМИ: Почему Голливуд обеспокоен сделкой Netflix и Warner Bros.?

В Голливуде обеспокоены главной сделкой года. 5 декабря Netflix приобрел Warner Bros. за $83 млрд. По соглашению, компания получит все кино- и телестудии Warner Bros. и стриминговый сервис HBO Max. Вместе с этим, в активы попадут крупные медиафраншизы, в том числе «Гарри Поттер», DC Comics, «Игра престолов» и «Клан Сопрано». При этом телеканалы вроде CNN и спортивных стримингов в сделку не входят. По данным Reuters, сделку с Warner Bros. пыталась заключить и другие компании, среди них Paramount Skydance Corporation и Comcast Corporation. Зарубежные СМИ приводят мнения представителей отрасли — многие полагают, что сделка позволит Netflix диктовать собственные условия на кинорынке. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

«Голливуд содрогается от возможного расширения Netflix»,— так реакцию продюсеров, актеров и остального кинобизнеса описывает CNN. Хотя многие считают сделку удачным ходом для стримингового гиганта, индустрия осталась не в восторге. В отрасли опасаются сокращения рабочих мест и повышения цен для потребителей, подытоживает телеканал. Так, покупку Warner Bros. раскритиковали в Гильдии сценаристов Америки. Профсоюз отметил, что она ухудшит условия труда и сделает контент менее разнообразным.

В крупнейшем актерском объединении Голливуда выразили обеспокоенность, поскольку поглощение поднимет множество серьезных вопросов о будущем индустрии развлечений. Вместе с этим, сделка фактически сделает Netflix королем стриминговых сервисов. Она уничтожит одного из главных конкурентов — HBO Max, которым как раз владеют Warner Bros., отмечают аналитики рынка в разговоре с CNN. Это, по их словам, не выгодно в первую очередь потребителям. Netflix и без того агрессивно поднимает цены на подписку, увеличивает долю рекламы и запрещает пользователям делиться паролями.

Поглотив HBO, компания займет целую треть от всего рынка стриминга и прибавит к своей доле 13%, подсчитало Associated Press. Сама Warner Bros. покинет пятерку старейших независимых киностудий Голливуда. В списке останутся лишь Disney, Paramount, Sony Pictures и Universal, напоминает агентство.

Журнал Variety отмечает и тревогу кинотеатров. Некоторые владельцы открыто выступают за то, чтобы федеральные службы отказали Netflix в сделке. Еще во время пандемии студии стали отводить меньше времени на показ фильмов исключительно в кинотеатрах. Если раньше новые картины выходили на стриминги в течение трех месяцев после премьеры, сейчас новинки выпускают уже спустя пару недель. Часть режиссеров заявила Variety, что Netflix может снова сократить это время. В этом случае они не видят смысла выпускать фильмы в офлайн. Публично руководство компании подчеркивало, что продолжит прокат фильмов в кинотеатрах. Однако вскоре после объявления о сделке, соруководитель Netflix Тед Сарандос не дал никаких гарантий по этому поводу. И допустил в разговоре с инвесторами, что жизненный цикл картин в кинозалах может измениться.

Впрочем, покупка Warner Bros. де-юре не завершена, напоминает Bloomberg. Компанию ждет долгая проверка антимонопольных служб США. Они могут заблокировать сделку, поскольку совокупная доля рынка Netflix значительно превысит 30%. По мнению агентства, сыграть важную роль в процессе может и отказ Уорнеров компании Paramount Pictures Corporation, которую поддерживает бизнесмен Ларри Эллисон. Предприниматель не раз заявлял о тесных связях с Дональдом Трампом, а его позиция может напрямую повлиять на решение Минюста США по сделке.