Paramount пытается враждебно поглотить Warner Bros. за $108 млрд

Медиакорпорация Paramount Skydance намерена приобрести своего конкурента Warner Bros. Discovery (WBD) путем враждебного поглощения. Этим Paramount ответила на заключенную на прошлой неделе сделку между WBD и стриминговым сервисом Netflix. Paramount пытается выкупить акции напрямую у акционеров компании по $30 за акцию, при этом вся WBD оценивается в $108,4 млрд. Тем самым условия не изменились в сравнении с предложением, которое Paramount сделала на прошлой неделе руководству WBD и которое было им отвергнуто.

5 декабря Netflix объявил, что покупает у WBD стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие подобные активы за $82,7 млрд. Тем самым Netflix получил бы доступ к портфелю кино и сериалов WBD и HBO Max, включая фильмы по «Гарри Поттеру», «Игре престолов» и другие. Аналитики и игроки рынка заявляли, что сделка серьезно изменит киноиндустрию, так как для Netflix приоритетным является выпуск фильмов онлайн, а не прокат в кинотеатрах. Многие критиковали эту сделку. Президент США Дональд Трамп заявил, что это соглашение требует пересмотра, так как создает компанию со «слишком большой долей рынка».

Теперь генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон заявил, что они собираются «завершить начатое ранее» и, так как они предлагают акционерам WBD на $18 млрд больше, чем Netflix, те должны увидеть свою выгоду и проголосовать за этот вариант. При этом Paramount хочет купить всю WBD, включая ее телевизионные активы, такие как CNN и TNT Sports.

Акции Paramount после заявления о враждебном поглощении выросли на 4%, WBD — на 6%, Netflix — снизились на 3%.

Яна Рождественская