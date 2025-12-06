WSJ: власти США могут помешать сделке о покупке Warner Bros. Netflix

Советники президента США Дональда Трампа и чиновники Белого дома обеспокоены планируемой сделкой по покупке стриминговым сервисом Netflix киностудии Warner Bros., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США. Сделка, которая оценивается в $83 млрд, потребует одобрения администрации.

По данным газеты, Netflix «придется учитывать предпочтения» господина Трампа, который близко общается с гендиректором Paramount Дэвидом Эллисоном. Paramount тоже претендовала на слияние с Warner Bros., но последняя отклонила предложение. WSJ пишет, что президент США может оказать давление на антимонопольные органы, чтобы те склонили Warner Bros. к сотрудничеству с Paramount.

В октябре Warner Bros. Discovery сообщила, что рассматривает разделение на две компании, продажу всей корпорации или отдельных ее частей. По информации Bloomberg, Warner Bros. Discovery отказалась от сделки с Paramount, сочтя предложенную цену слишком низкой.

5 декабря Netflix объявил, что Warner Bros. Discovery согласилась продать стриминговому сервису свои потоковые и студийные активы. Соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос заявил, что абсолютно уверен, что сделка получит одобрение, поскольку она «отвечает интересам потребителей». Если сделку одобрят, под контроль Netflix перейдут в том числе стриминговый сервис HBO Max, платное телевидение HBO, права на фильмы «Гарри Поттер» и сериал «Игра престолов».