Экспорт дальневосточного угля в январе снизился на 2,5%

На экспорт в январе 2026 года отправлено 2,4 млн т дальневосточного угля, что на 2,5% меньше показателя первого месяца предыдущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).

По итогам прошлого года ДВЖД отчиталась о росте экспортных отправок дальневосточного угля на 3,3% к предыдущему году, до 30 млн т.

Всего в январе, включая внутренние перевозки, погружено более 2,9 млн т угля, что повторяет показатель января 2025 года. Основной объем пришелся на якутский уголь Эльгинского месторождения — поставлено на экспорт 1,6 млн т с ростом в 5,1% к январю 2025 год. Угля Ургальского месторождения в Хабаровском крае отгружено 645,4 тыс. т — с ростом на 4,7%.

В прошлом году весь объем погрузки угля составил 35,4 млн т, что на 2% меньше показателя 2024 года.

Эрнест Филипповский