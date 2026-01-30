Экспорт дальневосточного угля вырос на 3,3% за год

Экспортные отправки дальневосточного угля в 2025 году выросли на 3,3% к предыдущему году, до 30 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»).

Основной объем пришелся на якутский уголь Эльгинского месторождения — поставлено на экспорт 19,1 млн т с ростом в 5,7% к 2024 году. Угля Ургальского месторождения в Хабаровском крае отгружено 7,4 млн т — с ростом на 30%.

Весь объем погрузки дальневосточного угля, включая внутренние перевозки, в минувшем году составил 35,4 млн т, что на 2% меньше показателя 2024 года.

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в 2025 году на 4,8% к предыдущему году, до 72,5 млн т. При этом грузооборот за отчетный период вырос на 3,3%, до 246 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский