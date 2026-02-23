Россияне пока не отменяют туры в Мексику из-за беспорядков

В Мексике находятся около 3,5–5 тыс. граждан России, включая туристов, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Он пока не зафиксировал массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат.

«Относительно небольшой поток (в Мексику.—"Ъ") связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений»,— рассказали в РСТ (цитата по ТАСС).

Россияне на данный момент не обращались за помощью, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров. «Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять»,— уточнил дипломат.

22 февраля в Мексике был убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. В проведении операции помогла разведка США. После смерти наркобарона участники его картеля устроили погромы и беспорядки в восьми штатах Мексики.

Подробности — в материале «Ъ».