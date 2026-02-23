В Мексике убит «кровавый» наркобарон Эль Менчо: что известно и при чем здесь США

Власти Мексики заявили о ликвидации самого разыскиваемого в стране главы наркокартеля Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он скончался при транспортировке в больницу. После его смерти участники наркокартеля устроили погромы и беспорядки в восьми штатах Мексики. Что происходит в стране — в подборке «Ъ».

Сгоревшая машина в результате беспорядков, вспыхнувшиех после смерти главы наркокартеля Фото: Alejandra Leyva / AP Члены преступной группировки использовали автобус для блокировки дороги, а затем подожгли Фото: Gabriel Trujillo / Reuters

Операция по поимке Силы безопасности Мексики нашли и задержали 59-летнего главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Спецназ армии и национальной гвардии Мексики провел операцию в Тапальпе, штат Халиско, где базировался наркокартель, с целью захвата беглого наркобарона при поддержке ВВС и военной разведки. Однако во время операции «военнослужащие подверглись нападению» и оказали сопротивление, заявило Минобороны страны.

Осегера Сервантес был тяжело ранен во время перестрелки и скончался при воздушной транспортировке в госпиталь в Мехико. Его смерть подтвердило Минобороны Мексики в Х.

По меньшей мере семь членов наркокартеля погибли. Еще двое умерли при транспортировке по воздуху в Мехико. Двое членов наркокартеля арестованы, изъяты оружие и бронетехника, включая ракетные установки, способные сбивать самолеты.

Ранены трое сотрудников мексиканских сил безопасности.

По сообщениям местных СМИ, операция могла быть проведена совместно с США, однако посольство Мексики в США опровергло эту информацию, подчеркнув, что она была проведена собственными силами. Операция «была частью двусторонней координации и сотрудничества с США», также они предоставили дополнительную разведывательную информацию.

Объединенная межведомственная оперативная группа по борьбе с наркокартелями, созданная в конце 2025 года, сыграла роль в военной операции, сообщил агентству Reuters представитель Министерства обороны США.

Что известно об Эль Менчо и его наркокартеле Немесио Осегера Сервантес — многолетний лидер одного из самых могущественных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско». Считался одной из самых жестоких криминальных фигур страны, пишет NYT.

Госдеп США предлагал до $15 млн за информацию о местонахождении Немесио Осегеры Сервантеса. С 2017 года ему неоднократно предъявлялись обвинения в Соединенных Штатах по федеральным обвинениям в наркоторговле.

Наркокартель, основанный Эль Менчо около 16 лет назад, быстро расширялся в течение последнего десятилетия, производя и продавая наркотики и вымогая деньги у местных предприятий.

Наркокартель также обвиняли в попытках покушения на мексиканских правительственных чиновников, пишет The Guardian.

«Новое поколение Халиско» контролирует значительную часть наркотрафика и действует во многих штатах Мексики. Картель занимался контрабандой синтетических наркотиков, включая кокаин, метамфетамин и фентанил, в США.

Реакция на смерть наркобарона Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети X назвал Сервантеса «одним из самых кровавых и безжалостных наркобаронов», а его убийство — «великим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира». «Хорошие парни сильнее плохих парней»,— написал он в X.

Убийство Осегеры Сервантеса — серьезный удар по наркокартелю, который успел стать одной из самых влиятельных и жестких преступных группировок Мексики, отмечает NYT. Его смерть может спровоцировать как внутреннюю борьбу за власть, так и вспышки насилия, поскольку различные группировки будут бороться за контроль.

Эксперт в разговоре с NYT назвала убийство Эль Менчо сравнимым по значимости с захватом лидера Синалойского картеля Хоакина Гусмана Лоэры (Эль Чапо) в 2016 году или его бывшего партнера Исмаэля Замбады Гарсии (Эль Майо) в 2024 году.

Вспыхнувшие беспорядки После убийства наркобарона беспорядки начались минимум в восьми штатах, пишет газета El Universal. Наркокартель объявил награду в $1200 за каждого убитого полицейского.

Члены наркокартеля блокируют дороги, поджигают автомобили, автобусы, автозаправки, громят предприятия и полицейские участки. Силы безопасности Мексики ведут с ними перестрелки.

В туристических центрах, таких как Канкун и Пуэрто-Вальярта, местные СМИ сообщали о поджогах супермаркетов.

Погромы начались в аэропорту в столице штата Халиско — Гвадалахаре. Один из пассажиров рейса из Ньюарка в Мехико с пересадкой в Гвадалахаре, рассказал El Universal, что людям не разрешают покидать борт самолета.

Для стабилизации ситуации и защиты населения в штатах, где беспорядки, развернуты совместные силы армии, Национальной гвардии и местной полиции.

Обстановка в Мексике на данный момент Ситуация на большей части территории Мексики остается нормальной, написала в Х президент страны Клаудия Шейнбаум. Идет координация действий с государственными администрациями всех регионов страны.

Аэропорты штата Халиско, включая воздушную гавань Гвадалахары, работают в штатном режиме, сообщил кабинет безопасности Мексики в Х.

Автовокзал на севере Мехико приостановил отправку автобусов из-за блокировки дорог.

Власти штата Халиско заявили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах и предупредили отели о необходимости дать указание гостям оставаться внутри.

Занятия в школах штата Халиско 23 февраля отменены. Университет Гвадалахары также приостановил свою деятельность.

Отменены матчи футбольной женской лиги, приостановлен матч на стадионе «Коррегидора».

Авиакомпании Air Canada и United Airlines временно приостановили полеты в курортный город Пуэрто-Вальярте.

Реакция консульств Россияне не обращались за помощью в связи с беспорядками, сообщил «РИА Новости» консул РФ в Мексике Яков Федоров.

Консульство РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей, проявлять осторожность и держаться подальше от объектов возможного нападения.

Посольство США в Мексике призвало своих граждан укрыться и не выходить на улицы.

Анна Токарева