США подтвердили помощь Мексике в ликвидации наркобарона Эль Менчо

Разведка США помогла властям Мексики ликвидировать главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам пресс-секретаря, Штаты «оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству». Она уточнила, что во время операции были убиты еще три члена картеля, трое получили ранения, а двое были арестованы.

«Эль Менчо был одной из главных целей для мексиканского и американского правительств как один из основных контрабандистов фентанила на нашу родину... Трамп ясно дал понять: Соединенные Штаты обеспечат, чтобы наркотеррористы, поставляющие смертельно опасные наркотики на нашу родину, понесли наказание»,— написала госпожа Ливитт в соцсети X.

«Эль Менчо» был убит в мексиканском городе Тапальпе 22 февраля. В операции участвовали самолеты ВВС Мексики и Специальные силы немедленного реагирования Национальной гвардии Мексики. После его смерти участники наркокартеля устроили погромы и беспорядки в восьми штатах Мексики.

