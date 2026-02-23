Над Ростовской областью военные сбили восемь украинских БПЛА

В Ростовской области с 23.00 22 февраля до 7.00 23 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, по данным ведомства, четыре БПЛА военные сбили над акваторией Азовского моря. А всего в указанный временной интервал над регионами РФ отразили атаку 152-х беспилотников. Так, 65 аппаратов сбили над Белгородской областью, 35 – Саратовской, 16 – над Крымом, 8 – над Воронежской областью, 4 – Краснодарским краем, по 3 – над Волгоградской областью и Татарстаном, по 2 – Курской и Липецкой областями, по 1 – над Тульской и Тверской.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 22 на 23 февраля военные уничтожили БПЛА в четырех районах Дона.

Ефим Мартов