Юрий Слюсарь: ночью 23 февраля беспилотники уничтожили в четырех районах Дона

В ночь с 22 на 23 февраля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – написал глава региона.

Юрий Слюсарь предупредил, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», утром 21 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в трех районах Дона.

Ефим Мартов

