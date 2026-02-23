Юрий Слюсарь: ночью 23 февраля беспилотники уничтожили в четырех районах Дона
В ночь с 22 на 23 февраля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», – написал глава региона.
Юрий Слюсарь предупредил, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», утром 21 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в трех районах Дона.