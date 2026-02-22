На М-4 «Дон» образовалась девятикилометровая пробка из-за дорожных работ

На трассе «М-4 Дон» возникла пробка длиной 9 км из-за проведения дорожных работ в южном направлении с 1011 по 1013 км. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонт идет круглосуточно, поочередно перекрываются правая и левая полосы. Рабочие срезают дорожное полотно и укладывают новый асфальт.

В Госавтоинспекции Ростовской области рекомендуют водителям использовать объездной путь: съезд на развязку города Шахты 1000 км а/д «М-4 Дон», далее через Новочеркасск.

Мария Иванова