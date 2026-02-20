Федеральная сеть AllTime открывает ювелирно-часовой салон в самом сердце Сочи

Федеральная сеть ювелирно-часовых салонов AllTime, более 20 лет занимающая одну из лидирующих позиции на российском рынке, объявляет об открытии нового магазина в Сочи.

Торжественное открытие салона для жителей и гостей курорта состоится 28 февраля и продлится по 1 марта включительно. Новый магазин распахнет свои двери по адресу: улица Навагинская, 73. Это место считается главной пешеходной артерией южного курорта, также известна как «Сочинский Арбат».

Открытие магазина AllTime в Сочи стало очередным этапом развития компании, которая сегодня насчитывает более ста магазинов в 50 городах России. Гостям нового салона будет представлен ассортимент, включающий более 250 мировых брендов часов, ювелирных украшений и аксессуаров.

В коллекциях AllTime представлены модели на любой вкус — от швейцарских, японских, немецких до российских производителей. Особой гордостью ассортимента являются марки, представленные в России эксклюзивно. Среди них — часы CIGA Design, сочетающие смелый дизайн с высокими технологиями, и часы таких знаменитых марок как Casio, Tissot, Rodania, Citizen и Seiko.

Помимо богатого выбора часов, в салоне представлен широкий ассортимент золотых и серебряных украшений, которые удовлетворят запросы самых взыскательных покупателей.

Важной составляющей успеха компании AllTime всегда оставался высокий уровень клиентского сервиса. Профессиональные эксперты-консультанты нового салона в Сочи помогут каждому посетителю сориентироваться в многообразии моделей, подчеркнут индивидуальность и помогут сделать идеальный выбор.

О компании AllTime: AllTime — один из лидеров российского ювелирно-часового рынка. Компания насчитывает более 100 салонов в 50 городах России и предлагает клиентам уникальное сочетание эксклюзивных часовых брендов, качественных украшений и безупречного сервиса. Собственная сеть сервисных центров с высокотехнологичным оборудованием и сертифицированными мастерами обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание по всей России.

Адрес нового магазина:

г. Сочи, ул. Навагинская, 73

ИП Саванеев Вячеслав Владимирович. ОГРНИП 309501014900026

www.alltime.ru