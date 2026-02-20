Reuters узнал о планах США по возможной смене режима в Иране

Американские военные готовы к широкомасштабной военной операции против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. США рассматривают возможность нанесения точечных ударов для устранения высокопоставленных иранских чиновников и командиров. Также обсуждается смена руководства в исламской республике в случае приказа со стороны президента США Дональда Трампа.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Кто именно может стать целью американских военнослужащих, собеседники агентства не уточняют. Вашингтон перейдет к военному сценарию, если не получится урегулировать ситуацию дипломатическим путем, сообщают источники Reuters.

На прошлой неделе Дональд Трамп выступил за смену руководства в Иране. По его словам, это «лучшая вещь, которая может произойти». 20 февраля он подтвердил журналистам, что рассматривает возможность нанесения «ограниченного удара» по Ирану, чтобы склонить Тегеран к заключению ядерной сделки.

17 февраля завершился второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

