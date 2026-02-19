Трамп готов дать Ирану на заключение сделки 15 дней

Президент США Дональд Трамп готов дать Ирану на заключение сделки по ядерной программе максимум 15 дней. По его словам, для достижения соглашения достаточно и 10 дней.

«Мы заключим сделку или добьемся сделки тем или иным образом. 10-15 дней — это фактически максимум»,— сказал Дональд Трамп журналистам.

Ранее на первом заседании «Совета мира» президент США пригрозил властям Ирана «плохими вещами», если Тегеран не заключит сделку в течение 10 дней. The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. При этом, по информации газеты, окончательное решение о действиях относительно Ирана Дональд Трамп еще не принял.