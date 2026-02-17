Аракчи: Иран и США достигли соглашения по части пунктов будущей сделки

По итогам непрямых переговоров в Женеве Иран и США достигли соглашения по нескольких основным пунктам будущей сделки по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, согласованные положения войдут в текст разрабатываемого документа, добавил министр.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Pierre Albouy / Reuters Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Pierre Albouy / Reuters

«Это не означает, что мы сможем быстро достичь соглашения, но, по крайней мере, путь начался, поэтому мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее и что у нас будет достаточно времени для подготовки к этой работе. Когда дело доходит до составления текста, работа становится более сложной и детальной»,— сказал господин Аракчи журналистам (цитата по Mehr).

Стороны договорились продолжить работу над текстом соглашения и позже назначить дату следующего раунда переговоров, добавил Аббас Аракчи. По его оценкам, с момента предыдущей встречи делегации Ирана и США достигли «значительного прогресса». «В этом раунде переговоров у нас были довольно серьезные дискуссии по сравнению с предыдущим, и царила более конструктивная атмосфера»,— подчеркнул глава МИД Ирана.

Теперь у Ирана и США «есть более ясное представление о том, что необходимо сделать» для урегулирования ситуации, отметил господин Аракчи. «Обе стороны имеют позиции, которые необходимо сблизить, но, по крайней мере, теперь у нас есть набор руководящих принципов для дальнейшего продвижения»,— добавил он.

Второй раунд переговоров делегаций Ирана и США состоялись 17 февраля при посредничестве МИД Омана. Первая встреча прошла 6 февраля в Омане. Американскую делегацию возглавили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Иранскую — Аббас Аракчи.

