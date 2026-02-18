Уступок оказалось мало

Иран пока не готов соблюдать те «красные линии», которые обозначила для него американская администрация. Об этом заявил вечером во вторник, 17 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам второго раунда американо-иранских переговоров, состоявшихся в тот же день в Женеве. Впрочем, по его словам, встреча в Швейцарии прошла хорошо. Положительно оценили ее и иранские дипломаты, которые утверждают, что в Женеве удалось достичь «широкого согласия по ряду ключевых принципов». Однако реальная ситуация выглядит не столь обнадеживающе. По данным израильских СМИ, США по закрытым каналам предупредили Израиль, что диалог с Ираном зашел в тупик. В Израиле это было воспринято как знак того, что Вашингтон принял окончательное решение о подготовке к полномасштабной войне с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Pool Photo / AP

Об итогах переговоров с Ираном, состоявшихся в Женеве, Джей Ди Вэнс рассказал 17 февраля в эфире Fox News. «В некотором смысле все прошло хорошо, есть договоренность встретиться позже,— сообщил вице-президент США.— Но в других аспектах стало совершенно ясно, что некоторые "красные линии", которые установил президент (Дональд Трамп.— "Ъ"), иранцы пока не готовы признавать и соблюдать». «Есть ряд факторов, которые ясно указывают на его (Ирана.—"Ъ") заинтересованность в получении ядерного оружия»,— сказал господин Вэнс. «Мы будем продолжать работать над этим, но, конечно, президент оставляет за собой право сказать, когда, по его мнению, дипломатия достигла своего естественного завершения. Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если это произойдет, то решение будет за президентом»,— пояснил господин Вэнс.

О достигнутом прогрессе на женевских переговорах заявил глава иранской делегации — министр иностранных дел Аббас Аракчи. «Достигнутый прогресс не означает скорого заключения сделки, но мы в начале этого пути,— отметил господин Аракчи.— В конечном итоге нам удалось достичь широкого согласия по ряду ключевых принципов, на основе которых мы будем двигаться вперед и начнем работу над текстом потенциального соглашения». Как пояснил шеф иранской дипломатии, конкретных решений по поводу даты следующего раунда переговоров с США пока нет. «Было достигнуто соглашение о том, что обе стороны продолжат работу над проектами текстов потенциального соглашения, после чего произойдет обмен проектами и будет назначена дата третьего раунда»,— пояснил глава МИД Ирана.

Как отмечают источники The Wall Street Journal (WSJ), Тегеран выдвинул целый пакет мер, которые касаются ограничения его ядерной программы. Так, он заявил о готовности передать часть своих запасов урана, обогащенного до 60%, третьей стороне, а именно России. Принято считать, что значительная часть этого материала, который по своему качеству близок к оружейному (90%), погребена под обломками ядерных объектов, пострадавших в ходе 12-дневной войны 2025 года.

Отдельно Иран предложил заморозить свои работы по обогащению урана сроком на три года, хотя считается, что этот процесс после прошлогодней войны и так был остановлен.

Что касается других вопросов, таких как программа производства баллистических ракет большой и средней дальности, то Иран заявил, что готов обсуждать их только с региональными партнерами, уточняют собеседники WSJ. Согласно этим данным, Оман и Катар уже приступили к работе над организацией регионального саммита для обсуждения тех претензий администрации США к Ирану, которые не касаются его ядерной программы.

Впрочем, есть признаки того, что Вашингтон разочарован диалогом с Тегераном. По данным 12-го канала, США уведомили Израиль, что дипломатический процесс с Ираном зашел в тупик, поскольку Исламская Республика отказывается от большинства американских требований. Тегеран, по сути, предлагает ограниченные уступки по одной только ядерной программе в обмен на снятие с него санкций, что будет содействовать укреплению иранского режима. А ведь именно к его демонтажу Белый дом призывал с начала января, когда иранские силовики жестоко подавили начавшиеся 28 декабря 2025 года массовые протесты.

В израильском руководстве, отмечают источники 12-го канала, восприняли сообщение Вашингтона о тупике в переговорном процессе с Тегераном как знак того, что США больше не возлагают надежды на диалог и планируют в ближайшее время начать против Ирана военную операцию.

Как пояснил изданию Al-Monitor израильский военный источник, Тегеран и сам хорошо осознает угрозу военного сценария, в связи с чем им и было принято решение 17 февраля на несколько часов блокировать часть Ормузского пролива для проведения военных учений. «Каждый давит друг на друга и дает понять, что именно ждет всех, если никто не сдастся, не проявит гибкость или не отступит. Победит тот, кто будет спокойнее и сосредоточеннее»,— считает собеседник Al-Monitor.

К иранским маневрам в четверг, 19 февраля, как ожидается, присоединятся и корабли ВМФ РФ. Учения с их участием пройдут в Оманском заливе и северной части Индийского океана, чтобы, как сообщили в Тегеране, укрепить морскую безопасность.

Между тем появляются первые признаки того, что в Иране снова поднимается волна протестных выступлений. В день американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля, исполнилось ровно 40 дней с наиболее кровопролитной ночи иранских демонстраций, когда от рук полиции и Корпуса стражей исламской революции погибли тысячи протестующих. По этому случаю семьи убитых собрались на кладбищах по всей стране, чтобы почтить память своих близких. Как указывает оппозиционный спутниковый канал Iran International, иранские силовики попытались разогнать эти акции. По сведениям Iran International, по участникам некоторых мемориальных мероприятий был открыт огонь. Некоторые видеоролики с мест происшествий запечатлели, как иранцы, убегающие от выстрелов, скандируют проклятья в адрес верховного лидера страны Али Хаменеи.

Нил Кербелов